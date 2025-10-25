Мошенники оформляют микрозаймы, используя похищенные на маркетплейсах коды

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Мошенники под предлогом трудоустройства на маркетплейсах похищают персональные данные и коды авторизации, а затем от лица жертвы оформляют микрозаймы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Действуя от имени работодателя, злоумышленники, располагая персональными данными пользователя, убеждают его передать код из СМС-сообщения. После чего от лица потерпевшего оформляют микрозайм на сайтах микрофинансовых организаций", - сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что получение персональных данных и кодов авторизации под предлогом трудоустройства на маркетплейсах является одной из наиболее распространенных схем мошенничества, связанных с использованием торговых онлайн-платформ.