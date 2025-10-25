В Саратовской области планируют отремонтировать почти 400 зданий школ

В 2025 году выделили свыше 1,1 млрд рублей на ремонт в 110 учреждениях, сообщила первый замминистра образования региона Елена Нерозя

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 25 октября. /ТАСС/. Ремонт почти 400 зданий школ планируется провести в ближайшие годы в Саратовской области. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель министра образования региона Елена Нерозя.

"Планируется еще охватить различными видами ремонтных работ 398 зданий общеобразовательных организаций. Первоочередная потребность формируется в рамках реализации региональной программы", - сообщила замминистра в ответе на запрос.

По ее словам, в 2024 году ремонт проводили в 208 школах региона. На работы направили более 1,4 млрд рублей. В этом году выделили свыше 1,1 млрд рублей на ремонт в 110 учреждениях. Работы продолжаются в двух школах, где заключен контракт с подрядчиком со сроком до 30 ноября.

Как ранее сообщал губернатор Роман Бусаргин, с каждым годом количество школ в Саратовской области, где созданы самые современные условия, увеличивается. По его словам, благодаря этому у детей появляется больше возможностей для самореализации и дополнительного образования.