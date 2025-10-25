Прибыть в Вильнюс и Каунас из-за закрытия аэропортов не смогли 6 тыс. человек

Аэропорты были закрыты в связи с проникновением в литовское воздушное пространство метеорологических зондов, сообщила компания Lietuvos oro uostai

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 25 октября. /ТАСС/. Более 6 тыс. пассажиров не смогли вовремя вылететь или прибыть в Вильнюс, а также во второй по величине город страны Каунас из-за закрытия международных аэропортов в связи с массовым проникновением в литовское воздушное пространство метеорологических зондов. Об этом сообщила компания Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы").

"За то время, пока работа аэропортов была приостановлена (примерно с 20:30 пятницы до 02:30 субботы - прим. ТАСС), около 40 рейсов были отменены, задержаны или направлены в другие города. С проблемами столкнулись более 6 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Аэропорты были закрыты после того, как в воздушном пространстве были зафиксированы несколько десятков зондов.

Аналогичная ситуация имела место в ночь на 22 октября. Тогда военные Литвы зафиксировали в воздушном пространстве балтийской республики порядка 200 метеорологических зондов. С проблемами столкнулись более 4 тыс. пассажиров.