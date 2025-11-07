Эксперт Бейшенов: премия мира им. Толстого укрепит взаимоотношения Киргизии и РФ

Профессор Киргизско-российского университета выразил мнение, что премия может стать стимулом для примирения разных конфликтующих сторон

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 25 октября. /ТАСС/. Присуждение Международной премии мира имени Льва Толстого президенту Киргизии Садыру Жапарову укрепит взаимоотношения республики с Российской Федерацией. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил профессор Киргизско-российского (Славянского) университета Данияр Бейшенов.

"Я считаю, что это хорошая премия <…> для поддержания мира, особенно в такое непростое время. Это будет укреплять отношения. Это то, что сейчас нужно и России, и всем нам, то, что помогает укреплять взаимоотношения", - сказал бывший первый заместитель министра обороны республики, отвечая на соответствующий вопрос.

Бейшенов назвал примитивной точку зрения, будто Россия использует премию в своих целях. "Это абсолютно примитивный подход. Мне кажется, она (премия - прим. ТАСС) имеет очень широкий и обширный замысел, и это очень здорово. Если мы будем ценить эту премию, ее будут получать действительно достойные люди. А чтобы ее получить, должен быть вклад в развитие мира, безопасности, языка. Проект очень хороший, перспективный", - добавил он.

Эксперт выразил мнение, что премия может стать стимулом для примирения разных конфликтующих сторон. "Я считаю, что это очень хороший стимул", - добавил он.

Премия учреждена в 2022 году Российским историческим обществом, Фондом мира и Российским военно-историческим обществом. Присуждается за значительный вклад в дело сохранения мира, выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы, активную миротворческую деятельность и борьбу в защиту прав и свобод человека. Первую премию в сентябре 2024 года получил Африканский союз, церемония вручения прошла в Большом театре в Москве.

9 сентября 2025 года премии были удостоены президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон за подписание Худжандской декларации.