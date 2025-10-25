В Таиланде объявили годичный траур для госслужащих в связи со смертью Сирикит

Общественности предложено соблюдать 90-дневный траур

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 25 октября. /ТАСС/. Правительство Таиланда объявило годичный траур для государственных служащих в связи со смертью королевы Сирикит. Об этом сообщил портал Thai Enquirer.

Флаги у зданий правительственных учреждений, государственных институтов и школ будут приспущены на 30 дней. Госслужащие должны будут носить траурную одежду темных оттенков в течение года.

Общественности предложено соблюдать 90-дневный траур. Правительство также обратилось с просьбой о содействии в приостановке концертов и других развлекательных мероприятий на этот период.

Как проинформировала канцелярия королевского двора, королева Сирикит умерла 24 октября на 94-м году жизни. Сирикит, родившуюся 12 августа 1932 года, почитают в Таиланде за лидерские качества. Когда ее муж король Пумипон Адульядет (Рама IX) принял монашество в 1956 году, она официально стала королевой-регентом. Нынешний король Маха Вачиралонгкорн (Рама X) является ее единственным сыном, у него три сестры. С 1976 года в день ее рождения Таиланд отмечает День матери.

В 2007 году королева Сирикит посетила Россию по случаю 110-летия установления дипломатических отношений с Таиландом.