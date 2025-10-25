В Донецке растянули 200-метровый республиканский триколор в День флага ДНР

Акция объединила несколько сотен человек

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Гаврилюк/ ТАСС

ДОНЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Акция ко Дню флага ДНР прошла на центральном в Донецке проспекте Ильича, передает корреспондент ТАСС.

"Эти ребята (участники акции - прим. ТАСС) как раз с самого малого возраста застали те события - обстрелы нашего города. Здесь есть ребята из Петровского района, из Кировского, из Куйбышевского, которые с 2014 года нацисты обстреливали, поэтому для них этот флаг имеет огромное значение. Они, как никто другой, понимают значение этого праздника", - сказал журналистам руководитель МГЕР ДНР и организации "Молодая республика" Сергей Добровольский.

Он добавил, что 24 октября вечером и ночью прошли памятные мероприятия, в том числе лекции, посвященные празднику и истории флага ДНР. Акция объединила несколько сотен человек. Из проигрывателя на площади Ленина, к которой примыкает проспект Ильича, прозвучали патриотические песни, в том числе народный гимн региона "Донбасс за нами".

День флага ДНР отмечается ежегодно 25 октября.