Более 80 россиян наказали за распространение информации об атаках БПЛА

Рекордсменом по числу административных протоколов стала Калужская область

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Более 80 россиян нарушили региональные запреты на публикацию данных об атаках БПЛА и последствиях этих атак и были привлечены к ответственности, рассказали ТАСС в регионах. Сегодня запрет на публикацию данных о применении БПЛА действует в каждом третьем регионе, преимущественно запреты введены в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах.

Рекордсменом по числу административных протоколов стала Калужская область, где за публикацию данных о БПЛА составлено 48 протоколов, по которым судами вынесено 43 решения (еще 5 материалов сейчас находятся на рассмотрении), сообщили ТАСС в пресс-службе облправительства.

Далее следует Волгоградская область - там, по данным региональной антитеррористической комиссии, за нарушения с начала года к административной ответственности были привлечены уже 24 человека (только в августе - четверо местных жителей, которые снимали на фото и видео атаки вражеских БПЛА и работу средств ПВО).

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края напомнили о штрафе в 30 тыс. рублей в отношении жительницы Сочи, которая выложила в социальной сети видео на фоне пожара на промобъекте, возникшего после атаки БПЛА. Тогда на опубликованных в соцсетях кадрах несколько молодых людей снимали себя на фоне горящего объекта под песню рэпера Miyagi "Малиновый рассвет". Позднее девушка принесла извинения и объяснила содеянное нахождением в состоянии алкогольного опьянения.

В Тамбовской области, где с 14 июля 2025 года действует запрет на публикацию фото и видео о последствиях работы ПВО и ударов беспилотников, известно о возбуждении трех административных дел против людей, нарушивших запрет и разместивших подобные видео.

В других регионах

В Ростовской области и Республике Башкортостан зафиксировано по два нарушения указа о запрете публикации фото- и видеоматериалов последствий атак беспилотников. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что нарушителям вынесены протоколы совершения административного правонарушения с соответствующими штрафами.

В Смоленской области запрет на размещение подобных фото и видео действует с 24 июня 2025 года. Несмотря на это, в июле один из администраторов местных информационных каналов разместил информацию о применении вражеских БПЛА на территории региона. В отношении мужчины было возбуждено первое в регионе административное о нарушении запрета, в октябре мировой суд Смоленска оштрафовал его на 3 тыс. рублей. В Тульской области в мае 2025 года жителя города Алексина оштрафовали на 25 тыс. рублей за то, что он опубликовал в своем Telegram-канале видео работы ПВО. На территории Астраханской области также был установлен случай размещения съемки БПЛА.

В регионах Северо-Запада, Дальнего Востока, Сибири, в Санкт-Петербурге и Ленинградской областях, а также в регионах СКФО и УрФО не было резонансных случаев, когда жителей штрафовали за публикацию информации о прилетах БПЛА и последствиях их атак.