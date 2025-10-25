Skysmart: каждый 10-й школьник занимается программированием после школы

По данным исследования онлайн-школы для детей и подростков, 43% опрошенных родителей считают, что у ребенка должно оставаться время на увлечения и хобби

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Почти каждый десятый российский школьник занимается программированием в свободное от учебы время. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие более 1 200 родителей из городов-миллионников.

"После школы <…> 39% делают уроки, а потом отдыхают. 36% после уроков посещают спортивные кружки и секции, а 24% занимаются с репетиторами и на дополнительных занятиях. Среди самых популярных внешкольных занятий чаще всего называют спорт (26%), изучение языков (24%), творчество, рисование или рукоделие (16%), музыку (11%) и программирование (9%)", - говорится в итогах анализа.

Согласно результатам исследования, 43% опрошенных родителей считают, что у ребенка должно оставаться время на увлечения и хобби. 40% придерживаются радикальной позиции: уроками нужно заниматься только в школе, а после нее - другими делами. 15% уверены, что чем меньше свободного времени, тем лучше, и его нужно тратить только на занятия.

"Современные дети часто живут в режиме постоянной учебы, что ведет к накоплению стресса. Хобби - это не просто отдых, а эффективный антистресс-инструмент. Добровольное увлечение помогает подростку определять склонности, находить друзей и даже осознанно подойти к выбору будущей профессии. Важно, чтобы в его графике оставалось место для деятельности, которой он занимается не потому, что "надо", а потому, что хочется", - приводятся в материалах слова академического директора Skysmart Анастасии Екушевской.