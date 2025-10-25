Луганская таможня полностью интегрировалась в законодательство РФ

Также она перешла на российское программное обеспечение

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 25 октября. /ТАСС/. Луганская таможня, созданная в октябре 2022 года после вхождения региона в состав России, полностью интегрировалась в таможенное законодательство РФ и перешла на российское ПО. Об этом заявила ТАСС заместитель начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля Луганской таможни Елена Бех.

"С января 2023 года на территории ЛНР применяется законодательство РФ о таможенном регулировании. Так как Луганская таможня входит с состав Южного таможенного управления, то программное обеспечение, которым пользуются должностные лица Луганской таможни, - это полностью те программные средства, которыми пользуются таможенные органы на территории Российской Федерации. Со стороны таможенных органов мы полностью влились в законодательство Российской Федерации и программное обеспечение", - сказала она.

25 октября в России отмечается День таможенника.