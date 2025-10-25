Эксперт Попов: потенциал экспорта анимации РФ сосредоточен в странах Азии и БРИКС

Президент Ассоциации анимационного кино России связал такую тенденцию с преобладающим количеством детей в этих регионах

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Главный потенциал экспорта российской анимации сосредоточен в странах Азии и БРИКС, поделился мнением в беседе с ТАСС генеральный продюсер группы компаний "Рики", соавтор идеи сериала "Смешарики" и президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов на форуме РЭЦ "Сделано в России".

Он связал такую тенденцию с преобладающим количеством детей в этих регионах. "Последние годы рынок анимации активно развивается в Азии. Это происходит не только в Китае, хотя он находится в лидерах. Перспективными для сотрудничества являются и другие страны БРИКС. Это связано с тем, что в них проживает гораздо больше детей. На фоне "стареющей" Европы Азия или Латинская Америка представляют наибольший интерес", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что успех российских картин за рубежом открывает не только культурные, но и экономические возможности развития РФ. "Если говорить о нашем экспортном потенциале: чем успешнее и популярнее российские проекты становятся за рубежом, тем больше шансов у компаний, производящих детские товары, игрушки, продукты питания и сопутствующую продукцию, вместе с нами более успешно и эффективно выходить на эти зарубежные рынки", - подчеркнул он.

Попов также отметил, что развитие отечественной анимации способствует продвижению российских культурных ценностей за рубежом.