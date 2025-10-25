В Орловской области увеличат субсидию на зубное протезирование для бойцов СВО

Сумма вырастет с 5 до 15 млн рублей

ОРЕЛ, 25 октября. /ТАСС/. Размер целевой субсидии в Орловской области на зубное протезирование участников спецоперации увеличат в 2026 году в три раза - до 15 млн рублей. В 2025 году на эти цели было выделено 5 млн рублей, сообщил ТАСС губернатор региона Андрей Клычков.

"Поддержка участников СВО и членов их семей у нас в безусловном приоритете, и тут важнейший вопрос - здоровье, восстановление после такого серьезного испытания. Если говорить конкретно о медучреждениях региона и областном финансировании, в 2025 году Орловской областной стоматологической поликлинике выделено 5 млн рублей на зубное протезирование участников СВО. А в 2026 году размер такой целевой субсидии составит 15 млн рублей", - сказал он.

В регионе есть якорные медицинские организации, куда направляются участники спецоперации, эти организации - лучшие в области. По словам Клычкова, определены лица, ответственные за оказание медицинской помощи и ее качество.