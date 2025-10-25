Филин Бубо и ястреб Астра вышли на биологическую защиту Кремля

Задача орнитологического подразделения - охранять территорию от ворон и других врановых, которые могут нанести вред памятникам культуры, помешать туристам или испортить важное государственное мероприятие

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Несколько новых "сотрудников" приняты на работу в орнитологическое подразделение Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны (ФСО) России. Самые яркие из них - филин Бубо и ястреб-тетеревятник Астра. Как рассказали ТАСС в ФСО, трехлетний Астра уже зарекомендовал себя как самый серьезный и опасный "боец" летучего отряда, на который возложена задача биологической защиты Кремля от ворон.

Новые кремлевские птицы

"Белый ястреб-тетеревятник Астра, в котором течет кровь северных ястребов, прибыл в Москву из одного из российских питомников. Он особенно опасен для врановых, потому что крупнее обычного ястреба-тетеревятника, сильнее и гораздо агрессивнее", - объяснил сотрудник орнитологического подразделения Александр Сергеев.

Бубо стал вторым филином в орнитологическом подразделении. Первый - Филя - намного светлее и крупнее своего собрата. Он родился 12 апреля 2011 года и уже через три недели оказался в Кремле, где вырос и получил воспитание. Как вспоминают сотрудники, в первое время на "крошечном комочке еще даже не было перьев". Бубо, получивший кличку от научного названия хищника на латыни Bubo bubo, прибыл из питомника уже умеющей летать трехмесячной птицей. "В отличие от спокойного и уравновешенного Фили, его напарник оказался филином с характером. Процесс обучения с Бубо дается гораздо сложнее, чем с его предшественником: он часто кусается, может не пойти к сотруднику на перчатку или отказаться от еды, если ему что-то не понравилось", - поделился подробностями Сергеев. Старший и младший филины не общаются, поскольку тренируются в разные смены и живут на противоположных концах городка для птиц.

Сокол на показ

На службе в Кремле состоит и сокол-сапсан Зевс. "Сокол - это одна из самых умных птиц из всех, которые у нас только были. Очень спокойный, добродушный, всегда рад всех видеть", - рассказывают орнитологи. Они также отмечают, что "Зевс очень статный, с прекрасным экстерьером". Такие внешние данные позволили доверить соколу представительские функции. Так, по субботам в теплое время года один из сотрудников орнитологического подразделения приносит Зевса на Соборную площадь, где проходят торжественные церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка. Перед многочисленными зрителями сокол предстает в парадном клобучке - специальной шапочке, закрывающей глаза. Это не только дань традициям (в Средние века на территории Московского Кремля велась соколиная охота, и клобук, который закрывает глаза ловчей птицы, - один из самых узнаваемых ее атрибутов), но и мера для безопасности посетителей Кремля, фотографирующихся с Зевсом и пытающихся его потрогать.

В прежние годы на церемониалы "выходили" и ястребы, но потом решено было ограничиться присутствием одного Зевса. Как поясняют специалисты, ястребы по своей природе имеют достаточно неуравновешенный характер. Филины же менее адаптированы для пребывания среди большого количества людей и устают от долгого нахождения в вертикальном положении на перчатке.

Увидеть перед церемонией развода караулов сокола можно практически в любую погоду. Не выносят его лишь в сильный дождь: промокшая птица выглядит не очень эстетично. В жаркие дни сотрудника с соколом сопровождает еще один коллега, который при необходимости освежает птицу из пульверизатора.

Правда, для борьбы с воронами, по оценкам орнитологов, Зевс не очень подходит. Причина в тех же внешних данных: самцы соколов-сапсанов миниатюрны, вес Зевса не достигает и 600 грамм, поэтому ему физически сложно бороться с воронами. Также сокол имеет особую тактику охоты - поднимается ввысь и на скорости, которая может достигать 300 км/ч, и пикирует вниз. Но в условиях плотной городской застройки с высоты 250-300 метров сокол может просто не найти точку, куда должен вернуться.

Пернатая охрана

Задача орнитологического подразделения - обеспечение биологической защиты от ворон и других врановых, которые могут нанести вред памятникам культуры, помешать туристам или испортить важное государственное мероприятие. Территорию Московского Кремля вороны пытались облюбовать достаточно давно. Первые попытки контролировать их численность зафиксированы еще в 1918 году, после переезда советского правительства из Петрограда в Москву. Тогда отстрелом ворон на территории Кремля занимались стрелки 1-го Латышского коммунистического отряда. В послевоенное время птиц стали отпугивать с крыш так называемыми галкагонами - назначаемыми в наряд солдатами от Отдельного полка специального назначения.

Но к началу 1980-х годов нашествие ворон на Московский Кремль стало носить угрожающий характер. Они сдирали позолоту на куполах церквей, оставляли глубокие царапины от когтей на крышах, склевывали рассаду на клумбах, с корнем вырывали цветы и объедали верхушки деревьев. Под угрозой оказалась и популяция мелких певчих птиц, в том числе соловьев. Также вороны являются переносчиками многих инфекционных заболеваний, в том числе птичьего гриппа.

Для биологической защиты в 1983 году комендантом Московского Кремля было принято решение о создании внештатного орнитологического подразделения. Как заверяют его сотрудники, популяция ворон за годы существования этой службы значительно уменьшилась. "Наша основная задача - удалять врановых с территории Кремля и препятствовать их гнездованию. Сейчас в Кремле нет ни одного вороньего гнезда", - подчеркивают они.

Ястребу достаточно поймать одну птицу из стаи - остальные немедленно передадут друг другу сигнал опасности. Пойманных ворон у ястребов сразу же забирают, а защитников Кремля регулярно осматривают ветеринары, чтобы не допустить заражения.

Филину же достаточно просто показаться на глаза воронам, которые его панически боятся. Филин может напасть в темное время суток, он виртуозно охотится из засады, а летает абсолютно бесшумно. Врановые никогда не остаются ночевать рядом с местом обитания филина и, тем более, не создают там гнезд.

"В настоящее время штат служебных птиц в Московском Кремле практически укомплектован. Но возможность "внутривидовых ротаций" не исключается", - сказал Сергеев.