В Якутию привезли трофейную технику из зоны спецоперации

Ее передадут в музейный комплекс "Россия - моя история"

ЯКУТСК, 25 октября. /ТАСС/. Трофейную технику привезли в Якутию с территории проведения специальной военной операции. Ее передадут в музейный комплекс "Россия - моя история" в Якутске, сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

"25 октября в поселке Нижний Бестях была разгружена и принята партия трофейной военной техники, доставленная с территорий проведения специальной военной операции. Уже 4 ноября 2025 года эта техника займет свое место в постоянно действующей экспозиции музейного комплекса "Россия - моя история" в Якутске", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Службы спасения Республики Саха (Якутия), подбитую технику выставят с 3 по 9 ноября ко Дню единства. Кроме того, с 4 по 6 ноября в Якутске пройдет III Республиканский антифашистский форум "Народ и армия едины". Состоятся пленарные заседания, дискуссии, исторические выставки, патриотический концерт.