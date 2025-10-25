В Белгородской области установят более 20 дополнительных укрытий

Уже 26 октября в Белгороде появятся восемь новых укрытий

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 25 октября. /ТАСС/. В Белгороде и Белгородском районе установят более 20 дополнительных укрытий по обращениям жителей и рекомендации МЧС. Уже 26 октября в Белгороде появятся восемь новых укрытий, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Проанализировали обращения граждан по укрытиям, рекомендации МЧС России. Сегодня Валентин Валентинович Демидов (мэр Белгорода - прим. ТАСС) начинает установку восьми укрытий, до конца выходных это сделает. Начали изготовление еще 15, на следующей неделе будем устанавливать их в самых опасных местах Белгорода и Белгородского района", - написал он.