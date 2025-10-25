В Саратовской области построят путепровод

Работы планируют начать в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 25 октября. /ТАСС/. Строительство путепровода в Дубках планируют начать в 2026 году, сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"В Гагаринском районе, говоря о Дубках, решение принято. На будущий год начинаем строить путепровод через железную дорогу в сторону аэропорта. И за 26-й, 27-й должны построить", - сказал Володин в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Местные жители обращались к Володину с проблемой постоянных многокилометровых пробок из-за частого закрытия ж/д переезда рядом с аэропортом "Гагарин" в Дубках.