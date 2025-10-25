Названы имена блогеров-победителей проекта "Топблог"

Торжественное закрытие медиафорума прошло в Калининградской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Имена победителей пятого сезона всероссийского проекта "Топблог" стали известны на торжественной церемонии в Калининградской области. Победителями стали 29 человек из 18 регионов, сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"В Калининградской области названы имена победителей пятого, юбилейного сезона всероссийского проекта "Топблог" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Из 24,5 тыс. участников 29 человек из 18 регионов стали главными героями года - авторами, которые искренне и честно говорят с аудиторией, вдохновляют на развитие и показывают, как сила слова способна объединять страну", - говорится в сообщении.

Имена самых креативных участников образовательного трека "Медиакампус" прозвучали на торжественном закрытии медиафорума "Топблог", прошедшего в центре развития молодежных медиа "Шум" - проекте от Росмолодежи. Победителей поздравил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич. Он отметил, что государство поддерживает блогосферу, помогая молодым авторам реализовывать таланты и превращать идеи в яркие, востребованные медиапроекты. "Проект "Топблог" - часть платформы "Россия - страна возможностей", учрежденной президентом страны, - создан для поддержки тех, кто делает первые шаги в блогинге и стремится развивать свое дело. Пятый, юбилейный сезон подтвердил востребованность и успех проекта", - отметил он.

Как подчеркнул генеральный директор президентской платформы, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, за пять лет "Топблог" вырос в "мощное сообщество, где рождаются лидеры мнений и формируется ответственное отношение к каждому слову". "В этом году на участие в образовательном треке "Медиакампус" подали заявки более 24 тыс. человек со всей страны, и я рад поздравить тех, кто прошел этот путь до конца. Это авторы, для которых ведение социальных сетей стало возможностью быть полезными, говорить о важном и помогать другим", - отметил Бетин.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подчеркнул, что такие события делают регион точкой притяжения для талантливых авторов: "Я уверен, что партнерство "Топблога" и "Шума" станет не финалом, а началом новых идей, партнерств, проектов, которые родились в Калининградской области, в атмосфере диалога, творчества и вдохновения. Мы живем в то время, когда каждый человек может быть источником перемен. Форум показал, что именно такие люди есть - открытые, неравнодушные, стремящиеся к развитию".

Медиафорум реализуется всероссийским проектом "Топблог" и АНО "Молодежный центр "Шум" в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Росмолодежи и правительства Калининградской области.