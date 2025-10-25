Кинологический отдел Луганской таможни за год сформирован на 100%

Три собаки проходят обучение по поиску сильнодействующих веществ, наркотиков, оружия и боеприпасов, сообщил майор таможенной службы Алексей Ершов

ЛУГАНСК, 25 октября. /ТАСС/. Луганская таможня за год на 100% сформировала и укомплектовала свой кинологический отдел. В настоящий момент еще три собаки проходят обучение по поиску сильнодействующих веществ, наркотиков, оружия и боеприпасов. Об этом ТАСС сообщил начальник кинологического отдела Луганской таможни, майор таможенной службы Алексей Ершов.

По его словам, кинологический отдел в Луганской таможне сформировался в 2024 году. Весь 2024 год в нем служила одна собака - лабрадор по кличке Бетти, ранее работавший на Миллеровской таможне соседней Ростовской области. За год Бетти обнаружила более 100 гр наркотиков, сильнодействующий медицинский препарат и более 4 тыс. пачек контрафактных сигарет.

"У нас пополнение - еще три собаки на балансе. Ребята уехали учиться. У нас две собачки будут подготовлены на поиск наркотических средств, одна собачка, с учетом все-таки оперативной обстановки, учитывая, что специальная военная операция продолжается, на поиск оружия и боеприпасов. <…> Штаты у нас укомплектованы полностью: четыре собачки, четыре кинолога. Сейчас кинологи обучатся, и в конце ноября у нас будет полный боекомплект", - сказал он.

Ершов уточнил, что кинологический отдел Луганской таможни пополнили лабрадор, немецкая и восточно-европейская овчарки. На данный момент собаки вместе с кинологами проходят обучение в Майкопе, Адыгее и Москве.

Луганская таможня образована в октябре 2022 года после вхождения ЛНР в состав России. 25 октября в России отмечается День таможенника.