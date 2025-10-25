Кабмин учредил премию в области гидрометеорологии

Размер премии составит 1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Правительство РФ учредило премию в области гидрометеорологии имени Евгения Константиновича Федорова. Три премии в размере 1 млн рублей каждая будут присуждаться один раз в три года, впервые они будут вручены в 2027 году, сообщает пресс-служба правительства.

"Специалисты, внесшие значительный вклад в развитие гидрометеорологической службы и добившиеся больших достижений в научной, управленческой, образовательной и педагогической деятельности, будут отмечены премией имени Евгения Константиновича Федорова", - говорится в сообщении. Отмечается, что постановление об учреждении премии подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Решение о присуждении премий будет приниматься на основании предложений специального межведомственного совета, который начнет работу на базе Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Конкурс по отбору номинантов будет проходить с 1 апреля года, предшествующего году, в котором вручается премия. Торжественную церемонию вручения приурочат ко Дню работников гидрометеорологической службы, который отмечается 23 марта.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев отметил, что на сегодняшний день российская гидрометеорологическая служба входит в пятерку лучших, а ее специалисты реализуют уникальные проекты, не имеющие аналогов в мире. "Премия правительства имени Евгения Константиновича Федорова увековечит память о советском геофизике, полярнике, начальнике гидрометеорологической службы СССР в годы Великой Отечественной войны, внесшем большой вклад в Победу. Учреждение такой премии особенно важно в год ее 80-й годовщины. Уверен, этот шаг замотивирует ученых на новые достижения и будет способствовать укреплению технологического лидерства нашей страны", - резюмировал он.