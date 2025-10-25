Собянин: Москва продолжит восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска

В частности, в Донецке планируется восстановить и отремонтировать 68,8 км инженерных сетей, сообщил мэр столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Москва в 2026 году продолжит работы по восстановлению и модернизации инфраструктуры Донецка и Луганска. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Круглый год в Луганске и Донецке работают аварийно-восстановительные бригады московских коммунальщиков. Они помогают устранять повреждения на инженерных сетях, готовиться к отопительному сезону и проходить его", - отметил мэр.

В Донецке планируется восстановить и отремонтировать 68,8 км инженерных сетей, привести в порядок 273,7 тыс. кв. м дорог и благоустроить 16,7 га общественных пространств. Также будет обновлен еще один объект образования.

В Луганске в 2026 году работы пройдут в 43 зданиях, включая 37 многоквартирных домов, одно административное здание, объекты здравоохранения, культуры и образования. Кроме того, будут восстановлены 67,7 км инженерных сетей, 186 тыс. кв. м дорог и 1,3 га общественных пространств.

Собянин напомнил, что Москва оказывает помощь городам-побратимам Донецку и Луганску с 2022 года.

По данным мэра, за четыре года столичные специалисты привели в порядок 13 крупных объектов общей площадью 177,1 га, из которых более 21 га благоустроено в 2025 году.