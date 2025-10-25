Глава Ингушетии наградил Даудова за помощь участникам СВО

Во время встречи стороны также обсудили сотрудничество между регионами

МАГАС, 25 октября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов наградил председателя правительства Чеченской Республики Магомеда Даудова медалью "За содействие и помощь участникам специальной военной операции". Об этом сообщили в правительстве региона.

"Первый вице-премьер РИ Магомед Евлоев провел рабочую встречу с председателем правительства Чеченской Республики Магомедом Даудовым. <…> По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова Магомеду Даудову были переданы священный Коран и медаль "За содействие и помощь участникам специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества между регионами, дальнейшую реализацию совместных инициатив, вопросы поддержки участников СВО.