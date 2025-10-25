В "Сенеже" объявили имена победителей "Конкурса социальных архитекторов"

Они продолжат обучение в рамках образовательной программы мастерской социальных архитекторов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Победителями "Конкурса социальных архитекторов" стали 74 человека, их имена стали известны по итогам оценочных мероприятий, которые проходили в течение трех дней на базе мастерской управления "Сенеж". Об этом сообщается на сайте конкурса.

"Завершился "Конкурс социальных архитекторов". По итогам оценочных мероприятий, которые проходили в течение трех дней на базе мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей", 74 участника стали победителями конкурса. Они продолжат обучение в рамках образовательной программы мастерской социальных архитекторов", - говорится в сообщении.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии закрытия очного этапа конкурса отметил активность формирования сообщества социальных архитекторов и его высокую востребованность: "Вы стали лучшими из 7,5 тысяч профессионалов, пришедших на конкурс. И в целом у вас уникальная ситуация - вы создаете профессию, выступая ее соавторами. Своими мыслями, энергией, талантом, активностью вы воплощаете ее в реальность. И процесс создания разворачивается широко: уже идут конференции и на региональном, и на всероссийском уровне".

Он также рассказал, что в декабре в Калининграде пройдет международная конференция, посвященная развитию социальной архитектуры как профессии и науки, которая объединит более 20 стран.

"Конкурс социальных архитекторов" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он является частью большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, которая была инициирована главой государства.