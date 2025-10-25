В Дагестане на Каспийском цифровом форуме ожидается более 1 тыс. участников

Основными темами форума станут, в частности, развитие международного транспортного коридора Север-Юг и экологическая ситуация вокруг Каспийского моря, сообщил министр цифрового развития региона Юрий Гамзатов

ПЯТИГОРСК, 25 октября. /ТАСС/. Более 1 000 участников ожидают на III Международном Каспийском цифровом форуме, который 30-31 октября пройдет в Дагестане, сейчас уже подано более 600 заявок из 15 регионов страны. В числе участников также ожидаются делегации из Ирана, Казахстана и Узбекистана. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.

"Идет сейчас активными темпами регистрация на нашем сайте. Есть дашборд, который реализован на базе ситуационного центра, и по его данным на сегодняшний день уже зарегистрировано более 600 человек. География тоже не маленькая, очень много разных регионов - Республика Крым, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Владимирская область, Хабаровский край, Тюменская область, порядка 15 регионов сейчас, и еще сейчас будут. <…> Мы ожидаем, что будет более 1 000 человек. Регистрация идет более активно, чем в прошлом году, и за последние 7 дней добавилось более 300 человек", - сообщил Гамзатов.

По его словам, ожидаются делегации из Ирана и Казахстана. "У нас будет делегация из Ирана, по предварительным расчетам, порядка 40 человек приедут. Также ожидаются представители Казахстана и прорабатываем вопрос с Узбекистаном. Они очень заинтересованы в участии, если не успеют приехать, то мы в формате телемоста их тоже будем подключать", - сообщил спикер.

Он также отметил, что основными темами форума станут: развитие международного транспортного коридора Север-Юг, экологическая ситуация вокруг Каспийского моря и развитие маркетплейсов.

"Обсудим взаимное признание определенных электронных документов в ходе торговли и общения со странами Прикаспийского региона и ближнего зарубежья при прохождении транспортного коридора. Второе большое направление, которое мы будем рассматривать в рамках форума, - это экологическая ситуация, которая складывается вокруг Каспийского моря: его обмеление, загрязнение. <...> А также обсудим развитие маркетплейсов для торговли между странами, потому что у нас сейчас идет строительство больших логистических центров, и мы хотим, чтобы наши маркетплейсы выходили в другие страны, и чтобы сети стран Прикаспийского региона могли понять, как развиваться в нашем регионе", - добавил спикер.

Спортивная программа форума

Гамзатов также рассказал, что в рамках форума проведут несколько спортивных мероприятий.

"Пройдет товарищеский матч по хоккею между командой "Цифрой спецназ", куда входят представители органов государственной власти других регионов. <...> Кроме того, у нас будет проходить международный хакатон среди ассоциации вузов Прикаспийской пятерки, на сегодняшний день участие подтвердили Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Астрахань, Казахстан, и прорабатывается вопрос участия Ирана, если команды из других стран приехать не смогут, мы подключим их в онлайн-формате. Также у нас будет кубок по спортивному программированию, который мы проведем совместно с Министерством по физической культуре и спорту, потом у нас будет еще проходить кубок по фиджитал-футболу и гонка дронов. Итоги всех соревнований подведем на второй день форума в рамках пленарной сессии", - отметил министр цифрового развития республики.

О форуме

Министерство иностранных дел Российской Федерации включило III Международный Каспийский цифровой форум в календарный список основных политических мероприятий России.