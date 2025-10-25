Эксперт Мальцев рассказал, куда жители Урала полетят на Новый год

Глава уральского отделения Российского союза туриндустрии назвал самыми популярными направлениями для заграничных перелетов ОАЭ, Египет, Таиланд и Вьетнам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. ОАЭ, Египет, Таиланд и Вьетнам войдут в число наиболее популярных направлений туризма в новогодние праздники среди жителей Урала в этом году. Таким мнением поделился с ТАСС президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев, анализируя данные бронирований и возможностей сетки авиаперелетов.

"Если в летний период основной долей была Турция, то здесь будет у нас ОАЭ, Египет и сразу несколько направлений Юго-Восточной Азии - помимо традиционного Таиланда, который всегда входил в тройку [популярных направлений] и претендовал на лидерство, существенную конкуренцию ему составит в этом году Вьетнам", - сказал он.

Кроме того, у уральцев есть хорошие возможности по перелетам в целом по Азии, в частности до Индии, Шри-Ланки, КНР. Более того, уже в зимний туристический сезон ввиду роста спроса не исключено расширение географии полета с Урала в Китай, уверен Мальцев. А также хотя и снизится по сравнению с летним периодом, но сохранится в целом спрос на перелеты в Турцию - в частности, в Стамбул, который является ключевым международным хабом, добавил собеседник агентства.

"Из направлений премиум-сегмента популярны - и фактически распроданы - туры на Мальдивские острова, <…> [а также] Малайзия", - сказал Мальцев.

Большая нагрузка будет на аэропорты Еревана в Армении и Ташкента в Узбекистане как на популярные авиахабы.

Среди российских направлений у уральцев традиционно наиболее популярными будут - как и у большинства россиян - Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Сочи, Казань, Нижний Новгород, регионы Северного Кавказа, также есть некоторый интерес к Вологде и Великому Устюгу, считает Мальцев.