В Орловской области трудоустроили свыше 400 ветеранов СВО

При трудоустройстве учитывается прежний опыт и образование, сообщил губернатор региона Андрей Клычков

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 25 октября. /ТАСС/. Региональный филиал фонда "Защитники Отечества" и социальные службы трудоустроили 418 ветеранов спецоперации из Орловской области. Из них 21 человек нашел работу в 2025 году, сообщил ТАСС губернатор региона Андрей Клычков.

"Наши ребята, вернувшиеся с фронта, стремятся и в мирной жизни приносить максимальную пользу Отечеству. В этом отношении прежде всего важен вопрос трудоустройства. Всего при поддержке фонда и соцслужб трудоустроены 418 ветеранов, 21 из них нашли новую работу в 2025 году", - сказал он.

Клычков отметил, что при трудоустройстве учитывается прежний опыт и образование ветеранов боевых действий. По словам губернатора, в числе занятых бойцами СВО вакансий есть сборщики электроприборов, судебные приставы, преподаватели, водители, охранники, начальник отдела мобилизации и ЧС администрации. "Один ветеран сейчас трудоустраивается в отделение фонда пенсионного и социального страхования по Орловской области. Также мы проводим обучение желающих, например, совершенствуем их навыки работы на компьютере", - отметил собеседник агентства.