В горах Кабардино-Балкарии ожидается дождь и мокрый снег

В МЧС предупредили о возможном сходе селевых потоков

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 25 октября. /ТАСС/. Сильный дождь и мокрый снег в ближайшие дни прогнозируют метеорологи в горах Кабардино-Балкарии (КБР), возможны сходы селевых потоков, сообщили в региональном управлении МЧС.

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 25, 26, 27 и 28 октября в горных районах КБР местами ожидаются сильный дождь, ливень, в горных районах с мокрым снегом, в сочетании с грозой, сильным ветром 25 м/с", - говорится в сообщении.

В горах возможен сход селей, а в низинных участках - подтопление территорий, отмечают в МЧС.