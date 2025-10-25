Потоки программы "Герои земли Орловской" сформируют находящиеся на фронте бойцы

До конца 2025 года планируется найти дополнительные механизмы, которые помогут создать условия для личностного и профессионального роста участников СВО, сообщил глава Орловской области Андрей Клычков

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 25 октября. /ТАСС/. Свыше 20 участников спецоперации, находящихся на фронте и являющихся участниками кадровой программы "Герои земли Орловской", сформируют первые из следующих потоков обучения. Оно начнется после возвращения бойцов из зоны СВО, сообщил ТАСС губернатор региона Андрей Клычков.

"Дистанционные этапы программы "Герои земли Орловской" прошли 94 участника, очный этап отбора - 55 человек. 32 орловца сейчас обучаются. Такая арифметика складывается в силу объективных причин: многие сейчас на фронтах СВО. Как только финалисты вернутся, мы организуем очередные образовательные программы. Из них и будут формироваться первые из последующих потоков обучения", - сказал собеседник агентства.

Клычков сообщил, что до конца 2025 года власти региона планируют найти дополнительные механизмы, которые помогут создать условия для личностного и профессионального роста участников спецоперации, их трудоустройства и самореализации. Также будет проработан вопрос о том, как лучше организовать обучение для тех, кто желает поступить на госслужбу. "Разумеется, люди, которые не попали в финальную часть первой региональной программы, смогут вновь принять участие в новых проектах. Будем стараться отвечать всем запросам времени. Это касается и организации таких кадровых программ, и их наполнения", - подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что кадровые региональные программы, подобные проекту "Герои земли Орловской", необходимы больше жителям региона, чем даже самим ветеранам СВО. Клычков считает, что бойцы уже доказали, что на них можно опираться, и они готовы служить Отечеству. "Ребята, которые защищали и сейчас защищают нашу страну, - настоящие герои, патриоты. Они прошли суровую школу жизни, приобрели тяжелый, но бесценный опыт. Их стратегические и тактические знания, мудрость, самоотверженность сейчас крайне необходимы для сплочения общества, развития экономики, грамотного построения социальных процессов", - сказал губернатор.

Программа "Герои земли Орловской" была запущена в регионе 14 февраля. Ее целью является подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО. Также в регионе работает общественный совет при губернаторе для поддержки участников специальной военной операции и их семей.