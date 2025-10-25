В Дагестане около 95% школ оснастят Wi-Fi

Работы планируют завершить до конца 2025 года

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 25 октября. /ТАСС/. Оснащение более 1 800 школ Wi-Fi завершат в Республике Дагестан до конца 2025 года, что составит 95% от всего количества школ. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.

"У нас в порядка 1 450 школах уже завешены строительно-монтажные работы, проведены пусконаладочные мероприятия, и у 700 школ сдана исполнительная документация. Еще 1834 здания будут завершены в этом году, и порядка 95% от всех школ будут обеспечены Wi-Fi. Программа рассчитана до 2027 года, и для новых школ, которые будут появляться, также заложен бюджет", - сообщил Гамзатов.

По его словам, оснащение школ Wi-Fi проходит в рамках национального проекта "Экономика данных", также в 2026 году будет закуплено порядка 10,5 тыс. планшетов для учителей. "В 2025 году в рамках нового национального проекта "Экономика данных" в республике проходит развитие цифровой образовательной среды во всех образовательных учреждениях общего, среднего и среднего специального образования, устанавливаем инфраструктуру Wi-Fi, для того чтобы ученики могли пользоваться интернетом в учебных целях, для получения доступа к библиотекам. В 2026 году получим порядка 10,5 тыс. планшетов для учителей для проведения уроков и ведения журнала. Эта программа будет продолжена до 2028 года", - добавил спикер.