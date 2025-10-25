В Москве откроется выставка "Капитан Кусто в России"

В экспозицию войдут, в частности, предметы из экспедиций команды Кусто и редкие фотографии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Выставка "Капитан Кусто в России" будет впервые представлена в Москве в рамках Международного форума сотрудничества. Об этом ТАСС сообщили в Россотрудничестве.

"26 октября в Штаб-квартире Российского географического общества (РГО) состоится совместная с Россотрудничеством сессия в рамках Международного форума сотрудничества - главного события юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии, - сообщили в агентстве. - В рамках сессии впервые будет представлена выставка "Капитан Кусто в России", посвященная жизни и наследию легендарного исследователя и океанографа Жак-Ива Кусто".

Как обратили внимание в Россотрудничестве, в экспозицию войдут предметы из легендарных экспедиций команды Кусто, изобретения великого исследователя, редкие фотографии, сделанные им во время последней прижизненной "Одиссеи" на озере Байкал, экспонаты Музея Мирового океана, а также картины Андре Лабана, участника экспедиций команды Кусто, написанные под водой. "Имя Кусто знакомо каждому, кто хоть раз мечтал о путешествиях и открытиях. Он вдохновил миллионы людей по всему миру смотреть на природу не как на ресурс, а как на хрупкую экосистему, требующую уважения и защиты. Его наследие - это не только фильмы и изобретения, но и вера в международное сотрудничество ради сохранения океанов. Именно поэтому Россотрудничество с гордостью поддержало этот проект", - отметил руководитель агентства Евгений Примаков.

Глава Россотрудничества напомнил, что ранее часть этих экспонатов была представлена в Русском доме в Париже, где вызвала большой интерес как у французской публики, так и у соотечественников за рубежом. "Теперь эта выставка продолжает свой путь и открывается в Москве, в рамках Международного форума сотрудничества под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Мы уверены, что эта выставка станет не только культурным событием, но и точкой роста для международного сотрудничества - в науке, экопросвещении и гуманитарной дипломатии", - указал Примаков.

Как подчеркнули в Россотрудничестве, в числе участников мероприятия капитан Калипсо и Алсион Патрис Кеннель, архивист Общества Кусто Франк Машю, известный сербский тревел-журналист, ведущий программы "Культуриста" Бошко Козарски, австрийский государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел Австрии (2017-2019) Карин Кнайсль, генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, основатель Клуба "5 океанов" Олег Дудкин, главный редактор телеканалов "Моя планета" и "Живая планета" Роман Лобашов. Также среди почетных гостей - представители иностранных центров РГО в Бангладеш, Индонезии, Шри-Ланке и Индии, представители научного сообщества Бразилии и Ботсваны, дипломатических кругов и общественных организаций.

Кроме того, как добавили в Россотрудничестве, 27 октября в ТАСС пройдет пресс-конференция "Капитан Кусто в России" и в этот же день в Международном выставочном комплексе Art Space состоится торжественное открытие самой выставки.

О форуме

Международный форум сотрудничества к 100-летию народной дипломатии пройдет 26 октября 2025 года в Москве, в Национальном центре "Россия". Он станет главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии.

Организаторы форума - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, Общество "Знание", Национальный центр "Россия". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятий к 100-летию народной дипломатии.