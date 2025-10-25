"Татнефть арена" опровергла информацию об отмене концерта Лепса в Казани

В социальных сетях распространились сообщения о том, что певец экстренно обратился в больницу после выступления во Владивостоке

Григорий Лепс © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Информации об отмене выступления Григория Лепса в Казани, намеченного на 28 октября, не поступало, сообщили ТАСС в билетной кассе "Татнефть арены", где должен состояться концерт.

Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что певец экстренно обратился в больницу после выступления во Владивостоке и отменил три ближайших концерта по состоянию здоровья.

"Концерт запланирован и об отмене на сегодняшний день речи не идет. <…> "Татнефть арена" в процессе подготовки концерта", - сказал собеседник агентства.