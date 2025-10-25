В ОП приветствовали подписание конвенции ООН против киберпреступности

Угрозы продолжают расти, разрушая доверие к цифровому миру не только в России, но и за рубежом, отметил эксперт в области защиты от кибермошенничества Евгений Машаров

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Подписание конвенции ООН против киберпреступности укрепит международное сотрудничество в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем. Такое мнение выразил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, эксперт в области защиты от кибермошенничества Евгений Машаров.

"Общественная палата РФ приветствует подписание конвенции ООН против киберпреступности. Ратификация данного документа показывает, что Россия готова совместно с другими государствами бороться с преступлениями в этой сфере, делиться колоссальным накопленным опытом", - сказал Машаров.

Эксперт отметил, что угрозы продолжают расти, разрушая доверие к цифровому миру не только в России, но и за рубежом. По его словам, до недавнего времени не было конвенции по киберпреступности. "Данный документ позволит более быстрые, скоординированные и эффективные ответы на киберпреступления, делая цифровой и физический миры безопаснее", - сказал он.

Машаров добавил, что Россия столкнулась с большим количеством угроз в этой сфере. "В 2025 году был принят ряд пакетных инициатив, направленных на противодействие дистанционному мошенничеству, в МВД ранее было создано специальное подразделение, которое занимается раскрытием преступлений в указанной сфере", - отметил он.

По мнению Машарова, параллельно с ратификацией данной конвенции надо усиливать ответственность за операции в криптовалютах, а также дать полноценные полномочия органам ФСБ пресекать их преступную деятельность.

О конвенции

25 октября в Ханое состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией Объединенных наций в декабре 2024 года. Документ уже подписали 65 государств. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии подписания конвенции, назвав это событие историческим. "Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", - говорится в приветствии.