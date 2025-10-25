В Мневниковской пойме в Москве появятся две благоустроенные набережные

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что оба пространства станут востребованными местами отдыха для жителей

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. В Москве откроют две благоустроенные набережные, работы произведут в три этапа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Две благоустроенные набережные появятся в Мневниковской пойме. Проект реализуем в три этапа. Приведем в порядок участки общей площадью 19 га", - говорится в сообщении.

На западной части поймы набережная пройдет от дома №37А на улице Нижние Мневники до пляжа южнее Крылатского моста. Здесь появятся пешеходные дорожки, детские и смотровые площадки, спортивный пирс, два амфитеатра и арт-объекты. К территории примкнет пешеходный мост, который свяжет пойму с районом Крылатское.

В восточной части набережная протянется от пересечения улицы Нижние Мневники с Проектируемым проездом №1166 до строящегося "моста-паруса" в створе Новозаводской улицы. Здесь планируется создать прогулочную зону с детскими и спортивными площадками, причалом, зонами отдыха и местами для выгула собак.

Собянин отметил, что обе набережные станут востребованными местами отдыха для жителей и гостей столицы.