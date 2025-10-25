В главном парке Кабардино-Балкарии посадили грецкий орех, ясени и клены

Регион присоединился к акции "Сохраним лес"

Редакция сайта ТАСС

© Нуржан Кубадиева/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 25 октября. /ТАСС/. Грецкий орех, ясени, красные дубы и клены посадили жители Кабардино-Балкарии (КБР) в главном парке республики - Атажукинском саду в Нальчике. Регион присоединился к всероссийской акции "Сохраним лес", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодняшняя акция - это часть всероссийской акции "Сохраним лес". Мы сажаем клены, ясени, грецкий орех и красные дубы. В Атажукинском саду, который так любят нальчане и гости города, мы высадили деревья в тех местах, где есть свободные участки внутри самого парка", - рассказали ТАСС участники акции.

К акции присоединились работники Минприроды КБР, казначейства, волонтеры, жители села Хасанья и города Нальчика.

Всего в лесничествах республики осенью 2025 года планируют посадить более 67 тыс. деревьев на площади 35 га.

Акция "Сохраним лес" проходит по нацпроекту "Экологическое благополучие" и является самым масштабным проектом по восстановлению лесов в стране, который проводится с 2019 года.