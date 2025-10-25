В "Сенеже" стартовал второй поток программы "Школа муниципальных команд"

На обучении собрались более 70 управленцев из 17 регионов России

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Второй поток "Школы муниципальных команд" открылся в мастерской управления "Сенеж", на обучении собрались более 70 управленцев из 17 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"В мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стартовал второй поток "Школы муниципальных команд". Ее участники - выпускники кадровой программы "Школа мэров" и их команды муниципальных администраций - всего более 70 управленцев из 17 регионов России, включая Республику Татарстан, Московскую область, Чувашскую Республику, Астраханскую область и другие субъекты", - говорится в сообщении.

Программа реализуется мастерской управления "Сенеж" совместно с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Второй поток проходит с октября 2025 по май 2026 года и направлен на развитие компетенций руководителей органов местного самоуправления и их команд в решении комплексных задач развития территорий по передовым направлениям: креативная экономика, искусственный интеллект и цифровые решения, экспортный потенциал территорий, управление изменениями.

"В основе любых изменений - потребности людей, а муниципальная власть, как самая близкая к жителям, должна вести максимально открытый диалог. То, что сегодня мы запускаем второй поток программы, подтверждает ее эффективность и востребованность. Перед вами уже есть примеры успешной командной работы: выпускники первого потока разработали 19 проектов, которые воплощаются в жизнь", - обращаясь к участникам, отметил заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Ключевая цель "Школы муниципальных команд" - раскрыть управленческий потенциал муниципальных команд, расширить горизонты мышления, помочь им включиться в практическую проектную работу для трансформации территорий. Программа формирует устойчивую систему межмуниципального взаимодействия через элементы командообразования и сплочения.

"Программа "Школа муниципальных команд" содержательно выстроена на понимании того, что решения в муниципальном управлении рождаются не в одиночку, а на стыке компетенций - данных, технологий, управления изменениями и открытого диалога с людьми. Поэтому мы даем командам общий язык, методики и инструменты, чтобы от инициатив они могли быстро идти к внедрению и тиражированию", - подчеркнул первый проректор мастерской управления "Сенеж" Сергей Бочаров.

О программе

Первый выпуск "Школы муниципальных команд" прошел в феврале 2025 года. По его итогам созданы 18 "фабрик изменений", а мэры вместе с командами администраций разработали и успешно реализуют 19 проектов изменений на территориях - от восстановления инфраструктуры и повышения безопасности граждан до навигаторов занятости, развития городской среды и туристических маршрутов.