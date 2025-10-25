Беспрозванных: форум "Шум" в 2026 году примет 1,5 тыс. участников

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Всероссийский образовательный форум "Шум" планирует принять 1,5 тыс. участников и провести серию образовательных заездов и тематических программ для профессионального развития молодежи в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

В 2025 году впервые площадкой форума стал новый молодежный образовательно-досуговый центр в поселке Донское на берегу Балтийского моря.

"В 2026 году, к 80-летию Калининградской области и 5-летию форума, "Шум" станет еще масштабнее. Мы планируем принять 1,5 тыс. участников, провести 5 образовательных заездов по 300 человек и серию тематических двух-трехдневных программ. Это позволит еще большему числу молодых людей побывать на площадке, обучаться и развиваться профессионально", - сказал он.

Беспрозванных отметил, что Калининградская область гордится принимать у себя молодых талантов и давать им возможность развиваться. Он добавил, что в 2025 году было подано более 8 тыс. заявок из всех регионов России и 100 стран, очно через программу прошли 1,2 тыс. участников, более 3 тыс. - онлайн.

Организаторами Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "Шум" выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительство Калининградской области, в лице АНО "Молодежный центр "Шум". Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики "Шум" организуется в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".

