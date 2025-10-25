В Саратове отменили ежегодный Крестный ход из-за угрозы БПЛА

Его решили провести в другом формате

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 25 октября. /ТАСС/. Традиционный крестный ход в День народного единства в Саратове решили отменить и провести в другом формате из-за роста угрозы атак беспилотников. Об этом говорится в письме митрополита Саратовского и Вольского Игнатия, опубликованном на сайте Саратовской митрополии.

"В связи с высокой степенью террористической угрозы на территории города Саратова и Саратовской области, обращением правоохранительных органов, учитывая возросшую опасность возможного применения дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов, <...> традиционный Крестный ход от храма Казанской иконы Божией Матери до Свято-Троицкого кафедрального собора города Саратова, приуроченный к празднованию в честь Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства в 2025 году проводиться в привычном формате не будет", - говорится в тексте письма.

Отмечается, что в этот день во всех приходах, подворьях и монастырях Саратовской епархии надлежит совершить торжественные богослужения с крестным ходом вокруг храмов.