Священник рассказал, как после его молитвы жена военного родила двойню

Иерей Виктор Попов сообщил, что бойцы очень часто обращаются к нему с просьбами

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Военный священник группировки войск "Север" иерей Виктор Попов рассказал, что после того, как по просьбе военнослужащего помолился за его беременную жену, она родила двойню. Это стало известно из видео, предоставленного Минобороны России.

"Ребята (военнослужащие - прим. ТАСС) очень часто обращаются. Это полезно, им нужен священник. Самое частое это: "Батюшка, помолитесь, пожалуйста, за моих родных, за мамочку, за папочку, потому что у меня нет возможности, я на задаче, еще где-то". И я беру на себя ответственность молиться за родственников наших военнослужащих. Был случай, когда один из военнослужащих попросил: "Батюшка, супруга рожает, помолитесь, чтобы все прошло хорошо". [В итоге] она родила двойню", - рассказал священнослужитель.

Ранее главный священник военного духовенства в зоне СВО протоиерей Дмитрий Василенков сообщил ТАСС, что военные священники принимали участие в самых трудных эпизодах спецоперации, в том числе в операции "Поток" по освобождению города Суджи в Курской области.

О военном духовенстве РПЦ в России

Как отмечается на официальном сайте Московского Патриархата, "позиция Церкви в отношении воинского служения основана на том, что ратная служба спасительна для христианина при условии соблюдения заповедей о любви к Богу и ближним, вплоть до готовности положить душу свою "за други своя", что, по слову Христа Спасителя, является высшим проявлением жертвенной христианской любви". Подчеркивается, что "Русская Православная Церковь видит насущную необходимость в возрождении духовных основ воинского служения, призывая военнослужащих к подвигу и молитве".

Военное духовенство Русской Православной Церкви составляют штатные и внештатные военные священнослужители. Штатные военные священники находятся на должностях гражданского персонала в воинских и правоохранительных формированиях и в богослужебной и пастырской деятельности состоят в подчинении епархиального архиерея епархии, на территории которой находится воинское или правоохранительное формирование, а в рамках должностных обязанностей, обусловленных трудовым договором (контрактом), подчиняются командиру (начальнику) воинского или правоохранительного формирования. Внештатные военные священники осуществляют свою деятельность по согласованию с командирами (начальниками) воинского или правоохранительного формирования на основании соглашений о сотрудничестве между Русской Православной Церковью, епархиями и воинским или правоохранительным формированием.