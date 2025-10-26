Священник провел молебен о ратном труде воинов для саперов группировки "Север"

В Минобороны РФ рассказали, что бойцам также были переданы походные иконы с частицами мощей святых покровителей воинов для полевого храма

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Войсковой священник группировки "Север" провел молебен для военнослужащих гвардейского инженерно-саперного соединения и благословил их в тыловом районе проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В рамках работы с верующими военнослужащими в подразделения 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады группировки войск "Север", выполняющей задачи в зоне проведения специальной военной операции, прибыли представители военного духовенства группировки. Священнослужитель провел молебен, посвященный ратному труду воинов, и благословил военнослужащих перед выполнением боевых задач", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что бойцам также были переданы походные иконы с частицами мощей святых покровителей воинов для полевого храма военных саперов.

"Сильное позитивное влияние на моральный настрой воинов оказывают беседы с батюшками. Они не обходятся без примеров наших великих православных воинов и полководцев, прославленных в лике святых: Александра Невского, Дмитрия Донского, Федора Ушакова", - добавили в министерстве.