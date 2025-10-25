В Москве начали сборку новых поездов "Москва-2026" для столичного метро

Обновятся элементы интерьера салона, стекла на поручнях входной группы, корпус камеры заднего вида и футуристическое освещение головной части составов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Сборка новых поездов "Москва-2026" для Московского метрополитена стартовала на предприятии АО "ТМХ". Первый состав планируется собрать к концу 2025 года, после чего он будет направлен на испытания на инфраструктуре метро. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы в Telegram-канале.

Заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов отметил, что в рабочие дни метрополитен перевозит более 8 млн пассажиров. "По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем обновление подвижного состава столичного метро. Сегодня доля новых поездов здесь - 79%. Ожидаем, что в 2030 году этот показатель достигнет 90%. Кроме того, к концу 2026-го мы планируем полностью завершить обновление парка поездов Замоскворецкой линии. Для этого в следующем году в метро поставят более 350 вагонов современной серии "Москва-2026". А всего за 2 года - свыше 700 новых вагонов", - подчеркнул Ликсутов.

Новые поезда сохранят ключевые преимущества серии "Москва-2024": широкие двери и межвагонные переходы, современные системы климат-контроля, адаптивное освещение, большое количество информационных экранов, зарядные порты USB и Type-C, а также подсветку салона в цвет линии метро. При этом обновятся элементы интерьера салона, стекла на поручнях входной группы, корпус камеры заднего вида и футуристическое освещение головной части составов.