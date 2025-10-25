Кириенко отметил профессионализм участников премии "Шум"

Замруководителя администрации президента РФ сообщил, что в 2025 году на участие в мероприятии подали на 5 тыс. заявок больше

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Сообщество премии "Шум" растет качественно, это видно по заявкам и профессионализму участников. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на торжественной церемонии награждения победителей премии в Национальном центре "Россия".

"У нас растет и премия "Шум" - в этом году на 5 тыс. больше заявок, почти в три раза больше заявок, которые прошли финальный отбор. Сообщество растет, сообщество "Шума" - это уже более 25 тыс. человек. Но знаете, мне кажется, самое важное, что оно растет не только количественно, оно растет качественно. Это видно и по качеству заявок, и по профессионализму участников", - сказал Кириенко.

Он также отметил, что неслучайно церемония проходит в Национальном центре "Россия", так как он создан как место, в котором страна собирает все, чем гордится. "Поэтому то, что победителей, финалистов, лауреатов национальной премии "Шум" чествуют именно здесь, в Национальном центре "Россия", это уже очень важная оценка и большое признание, потому что это означает, дорогие наши участники, что вы тоже предмет национальной гордости".

Организаторами всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "Шум" выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительство Калининградской области в лице АНО "Молодежный центр "Шум". Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики "Шум" организуется в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".