В Москве более 7,5 млн человек посетили музеи и выставки на ВДНХ в 2025 году

Наибольший интерес у москвичей и гостей столицы вызвали, в частности, центр "Космонавтика и авиация" и музей "Атом"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Свыше 7,5 млн посетителей посетили музейно-выставочные площадки на ВДНХ в Москве сначала года. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"С января в музеях ВДНХ провели порядка 13 тысяч экскурсий. Их участниками стали 175 тысяч жителей и гостей столицы", - отметила заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, на территории ВДНХ сегодня работает более 30 музеев и выставочных пространств, где представлено свыше 6,5 тыс. экспонатов.

Наибольший интерес у москвичей и гостей столицы вызвали центр "Космонавтика и авиация", музей "Атом", павильон "Макет Москвы" и музей славянской письменности "Слово". С начала года в центре "Космонавтика и авиация" побывали около 430 тыс. человек, экспозиции музея "Атом" осмотрели более 800 тыс. посетителей, проект "Макет Москвы" - порядка 475 тыс., а музей "Слово" посетили свыше 151 тыс. человек.

В числе самых посещаемых временных проектов - выставки в павильоне № 1 "Центральный". Экспозиция Третьяковской галереи, завершившаяся в июле, собрала почти 120 тыс. зрителей, а открывшаяся в сентябре выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" уже привлекла около 74 тыс. человек.

Кроме того, с начала года на ВДНХ прошло порядка 13 тыс. экскурсий, в которых приняли участие около 175 тыс. человек. Для посетителей подготовлено около 150 новых экскурсионных маршрутов, охватывающих как музейные коллекции, так и архитектурное пространство выставочного комплекса.

В ближайшее время ВДНХ продолжит развитие биокластера, созданного в 2025 году. Сейчас работают павильоны № 31 "Геология" и № 29 "Цветоводство и озеленение", а в дальнейшем планируется запуск еще четырех объектов, включая большую оранжерею с тропическими растениями.