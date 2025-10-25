"Единая Россия" и МГЕР провели Всероссийский турнир по самбо в Москве

Соревнования состоялись в преддверии Дня тренера и собрали 56 спортсменов со всей России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Всероссийский турнир по самбо, организованный партией "Единая Россия", ее молодежным крылом "Молодая гвардия" и Всероссийской федерацией самбо, прошел в Международном центре самбо в Москве. Соревнования состоялись в преддверии Дня тренера и собрали 56 спортсменов со всей страны, включая чемпионов Европы и мира.

Как сообщает пресс-служба МГЕР, спортсмены соревновались в семи весовых категориях. В числе участников были действующие чемпионы Европы и мира. Свое видеообращение участникам турнира направил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев. Он подчеркнул, что цель турнира - популяризация спорта и формирование у молодежи стойкости, силы духа и нравственных принципов.

"Самбо - это система физподготовки и национальное достояние, школа стойкости и верности долгу. Наши тренеры воспитали не одно поколение молодых людей, научив их твердым моральным принципам и умению не сдаваться ни на ковре, ни в жизни", - сказал Якушев.

Председатель "Молодой гвардии" Антон Демидов отметил, что турнир стал ежегодным и с каждым годом объединяет все больше талантливых спортсменов. "Сегодня мы видим, как растет популярность этого вида спорта среди молодежи, и это не случайно - самбо сочетает в себе не только физическое развитие, но и формирование важных жизненных принципов. Мы обязательно будем продолжать эту важную работу и впредь - расширять географию участников, в том числе приглашать спортсменов из дружественных государств, выводить соревнования на международный уровень", - сказал Демидов.

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев добавил, что совместные турниры с "Молодой гвардией" способствуют развитию молодежного спорта и укреплению патриотического воспитания через национальные виды единоборств.