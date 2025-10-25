Прощание с заслуженным артистом РФ Золотницким пройдет 28 октября

Алексей Золотницкий умер 25 октября

Алексей Золотницкий

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Прощание с заслуженным артистом РФ актером театра и кино Алексеем Золотницким состоится во вторник, 28 октября. Об этом ТАСС сообщили в семье актера.

"Прощание будет во вторник", - сказал собеседник агентства.

Золотницкий стал известен благодаря озвучке таких актеров, как Энтони Хопкинс, Роберт Рэдфорд, Ален Делон и Роберт де Ниро. С 1989 года входил в труппу Театра Олега Табакова, где служил более 25 лет. Широкую известность актеру принесла роль дворецкого Роджерса в советском двухсерийном фильме Станислава Говорухина "Десять негритят" (1987), снятом по одноименному роману Агаты Кристи. Помимо этого, Золотницкий снялся в таких фильмах, как "В ожидании чуда", "Матросская тишина", "Поезд до Бруклина" и других картинах.