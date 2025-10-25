Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели ребенка из-за нападения собак
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о гибели ребенка в результате нападения собак в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Следователи ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завели уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Доложить Бастрыкину о ходе расследования и установленных обстоятельствах поручено руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексею Еремину.
Согласно версии следствия, утром 25 октября в Березовском районе мальчик из своего дома отправился через поле к знакомому пастуху, чтобы пойти на выпас скота. Позже проезжавшие мимо на машине люди нашли тело ребенка.