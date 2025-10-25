Тропический шторм "Мелисса" усилился до урагана первой категории

Он направляется на северо-запад со скоростью 2 км/ч, а максимальная скорость ветра составляет 33 м/с

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Тропический шторм "Мелисса" в Атлантическом океане набрал силу урагана первой категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, ураган движется на северо-запад со скоростью 2 км/ч. Максимальная скорость ветра достигает 33 м/с.

В Ямайке и на Гаити объявлено штормовое предупреждение.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает 17,5 м/с. При 33 м/ с и более шторм считается ураганом.