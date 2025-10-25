В Москве подвели итоги всероссийской молодежной премии "Шум"

Призовой фонд в размере 12 млн рублей разделили 36 молодых медиаспециалистов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Имена победителей и призеров премии "Шум" 2025 года объявили в Национальном центре "Россия" в Москве. Призовой фонд в размере 12 млн рублей разделили 36 молодых медиаспециалистов из 19 регионов страны, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году на участие в премии "Шум" подано 15 тысяч заявок. Сообщество растет, сегодня оно насчитывает более 25 тысяч человек. Но самое важное, что растет не только количество, растет качество. Это видно и по заявкам, и по профессионализму участников", - обратился к участникам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По словам Кириенко, было принято решение, что в 2026 году в Красноярске на Международном фестивале молодежи, который проводится в соответствии с указом президента России Владимира Путина, информационная дирекция будет сформирована из числа участников сообщества "Шум". "Вашего мастерства и горящих глаз хватит для того, чтобы не просто справиться с этой задачей, а сделать так, чтобы наши гости со всего мира узнали, что такое молодое профессиональное сообщество современных журналистов и блогеров России, которыми по праву можно гордиться на мировом уровне", - добавил он.

Кириенко также объявил победителей спецноминации "Страна героев", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Первое место занял Николай Ярош из Белгородской области с военно-историческим проектом "Зеленая книга", созданным для сохранения и передачи живой памяти о подвигах защитников Отечества. Проект собрал уже более 180 тыс. подписчиков.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров объявил победителей номинации "Семейные ценности". Первое место занял проект Антона Теребилова - блогера, работника завода по производству газовых турбин и турбин для атомных электростанций, кузнеца четвертого разряда из Ленинградской области. Его блог "Бабушкин работяга" посвящен связи поколений и традиционным семейным ценностям. Теребилов ведет его вместе со своей бабушкой, которой накануне награждения исполнилось 80 лет.

Всего премия "Шум" включала 12 тематических номинаций. Проект победителя в номинации "Энергия молодости" Ксении Георгиевой из Чувашии - серия видеороликов о здоровом образе жизни и иммунитете человека. Георгиева - практикующий врач кардиодиспансера, которая планирует стать мамой в третий раз.

Победитель в номинации для юных медиаспециалистов "Яркий старт" Ангелина Нестеренко представила проект #СделановИваново. В своих клипах она знакомится с разными рабочими профессиями, посещая производства Ивановской области.

Голос региона

В рамках премии были отмечены как федеральные, так и региональные СМИ. В номинации "Первая полоса" победителем стала Александра Перфильева из Москвы, она представляла проект "Свой среди своих" про жизнь иностранцев, которые переехали в Россию. Выпуски проекта выходили на телеканале "Россия-24". Среди региональных медиа в рамках номинации "Голос региона" был отмечен проект "Ямолод", который представлял Валерий Дубиков из Ямало-Ненецкого Автономного округа. Медиацентр "Ямолод" - площадка медиапродуктов для молодежи и жителей Ямала и всей России

"Сегодня вручаю награду в номинации "Голос региона", но хочу отметить, что каждый участник премии - это голос целой страны. И я могу с уверенностью сказать: ваши голоса звучат громко, красиво и уверенно. Они звучат так, что их слышно во всем мире, в том числе и в соседних странах, которые граничат с нашим регионом - Калининградской областью. Поздравляю финалистов премии "Шум" и желаю продолжать свою работу и движение к своим целям", - отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

В номинация "Свои люди" победителем стал Даниил Константинов из Москвы с проектом "СВОи герои", посвященному участникам специальной военной операции. Николай Вершинин из Саратовской области, представляющий сообщество студенческого медиацентра СГЮА, одержал победу в номинации "Медиазачет". В номинации "Достояние России" победила Дария Найденова из Калининградской области с фильмом о легендарном ученом-агрохимике Владимире Панасине. В номинации "Родной край" лауреатом стала Эвелина Сайранова из Санкт-Петербурга, которая ведет блог о путешествиях по России. Первое место в номинации "Взгляд в будущее" занял автор подкаста о молодых исследователях "Научпост" Евгений Шматко из Москвы. В номинации "Связующее звено" победила Лилия Широбокова из Удмуртии с проектом о культуре своего региона - "Удмурт азбар".

О премии

Обладатели первых мест получили финансовую поддержку в размере 600 тыс. рублей, а лауреаты второго места - по 300 тыс, обладатели третьего места - 100 тыс. рублей. Финалисты, победители и призеры также получили доступ к профильным образовательным программам, а также возможность пройти стажировки в крупных компаниях и подведомственных организациях.

Всего в финал премии "Шум" вышли 84 медиаспециалиста из 34 регионов страны. Решающим стал очный этап, который состоялся 24 октября и включал защиту проектов перед экспертным советом. Победители были определены суммой баллов за заочный и очный этапы, а также за народное голосование, которое собрало 280 тыс. голосов.

Организаторами всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "Шум" выступают Росмолодежь и правительство Калининградской области в лице АНО "Молодежный центр "Шум". Премия организуется в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".

ТАСС - официальный партнер премии.