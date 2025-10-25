В ГД предложили пускать в страну мигрантов только с медсправкой и полисом

Для получения патента иностранные рабочие должны проходить медосмотр, но до этого проходит время, в течение которого человек уже находится в России, отметил депутат Ярослав Нилов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Наличие медполиса и справки об отсутствии ряда заболеваний нужно сделать обязательным условием для въезда мигрантов в Россию. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что для получения патента иностранные рабочие должны проходить медосмотр, но до этого проходит определенное время, в течение которого человек уже находится в стране.

"Поэтому необходимо ввести требование, чтобы с собой они имели документы об отсутствии определенного перечня инфекций или заболеваний. Это в интересах нашей безопасности", - сказал депутат. Он допустил, что будут появляться в том числе и фальшивые справки, поэтому дополнительный медосмотр тоже нужно сохранить, "но все равно это снижает зону риска".

То же самое, по мнению Нилова, должно касаться полиса медицинского страхования. "Сегодня у нас, в соответствии с законом о правовом положении иностранных граждан, любой иностранный гражданин, который пересекает границу, должен иметь страховку. Имеют они страховки все? Нет. Оказывает наша система здравоохранения им помощь? Да, оказывает экстренную, бесплатную", - подчеркнул депутат, перечислив в этой связи, например, экстренные роды, удаление аппендицита и другое оперативное вмешательство. Как отметил глава комитета ГД, это ложится нагрузкой на региональные бюджеты.

"Поэтому предложение: нет полиса на границе - не заезжаешь", - заключил депутат. Полис в таком случае можно приобрести в электронном виде по интернету и предъявить пограничнику, заявил собеседник агентства. "За рубежом же это так действует, и никаких проблем в этой части нет", - сказал Нилов, отметив, что соответствующий законопроект был ранее внесен в Госдуму.