Вильфанд: в центре европейской части России пока не будет снега

Температура выше нормы отмечается на большей части территории страны, добавил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Снежный покров на этой и следующей неделе не сформируется в центре европейской части России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Несмотря на то, что снегом на текущий момент покрыто до 60% России, <...> в центре европейской России в ближайшее время снега не ожидается", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра пояснил, что температура выше нормы отмечается на большей части территории страны, Центральный федеральный округ не стал исключением.