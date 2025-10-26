На границе РФ, КНР и КНДР установят памятник защитникам от японских милитаристов

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина уверена, что монумент будет содействовать патриотическому воспитанию и позволит сохранить память о подвигах предков

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Памятник победителям японского милитаризма планируется построить на границе России, Китая и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом ТАСС сообщила первый вице-губернатор - председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

"Представители научных, деловых кругов России, Китая и КНДР выступили с инициативой строительства памятника на границе трех государств. Памятник будет посвящен победе народов СССР, Китая и Кореи над японским милитаризмом на Дальнем Востоке. Уверена, это будет содействовать патриотическому воспитанию наших граждан и позволит сохранить память о подвигах наших предков", - сказала Щербина.

9 августа 1945 года началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов при содействии сил Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии с участием монгольских соединений разгромили Квантунскую армию, освободили Маньчжурию, Северо-Восточный Китай, северную часть Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова. Операция завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии, окончившей Вторую мировую войну. За 25 суток боевых действий погибли свыше 12 тыс. советских воинов.

Освобождение Корейского полуострова отмечается в КНДР и Республике Корея 15 августа. В 2025 году в КНДР отмечали 80-ю годовщину освобождения от японского колониального господства.