МВД: мошенники используют схему с отключением системы пожарной безопасности

Злоумышленники отправляют сообщение от имени председателя ТСЖ, следует из материалов ведомства

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Телефонные мошенники стали внедрять схему обмана россиян через просьбу от имени председателя товарищества собственников жилья отключиться от системы пожарной безопасности дома. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в мессенджере Telegram аферисты отправляют сообщение от имени председателя ТСЖ, в котором содержится просьба отключиться от системы пожарной безопасности дома. "Для этого мошенники потенциальной жертве высылают ссылку на бот. Не ожидая подвоха, человек авторизуется там по номеру телефона, а пришедший код пересылает на аккаунт, который называется "председатель ТСЖ", - говорится в материалах.

Затем потенциальной жертве приходит сообщение, что ему выслали код от портала "Госуслуги", и что это - мошенники, которые сейчас возьмут на него кредит. Спустя время в схему вступают якобы операторы с "Госуслуг", выманивая персональные данные - паспорт, СНИЛС, ИНН, а далее идут "представители Роскомнадзора и правоохранители".

В итоге аферисты убеждают введенного в заблуждение человека перевести все накопления на "безопасный счет" или передать курьеру.