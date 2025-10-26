Минобрнауки: в РФ учатся на медиков около 30 тыс. студентов из Индии

Первые два места по числу студентов, приезжающих получать высшее образование в России, занимают Казахстан и Узбекистан, отметил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Число студентов из Индии, получающих высшее образование в России, составляет порядка 30 тыс. человек. Почти все они учатся на медицинских специальностях, сообщил в интервью ТАСС сопредседатель Российского исторического общества, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

"Большой интерес у индийских студентов к обучению здесь [в России]. И речь идет в первую очередь о медицинских специальностях. Около 30 тыс. человек учатся, и почти все - на медиков", - сказал он.

Могилевский также отметил, что первые два места по числу студентов, приезжающих получать высшее образование в России, занимают Казахстан и Узбекистан. На третьем - Китай. Он подчеркнул, что страны СНГ и Юго-Восточной Азии в совокупности дают практически три четверти общего количества иностранных студентов России.